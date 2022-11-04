Midibüs şoförü, yolcu durağında silahlı saldırıda öldürüldü (2)

3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Diyarbakır'da durakta bekleyen midibüsün sürücüsü Muhammed Mehdi Balkaya'nın (50), uğradığı silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, cadde üzerinde ve çevredeki iş yeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelendi. Yaklaşık 2 saatlik kamera kaydından 10 farklı açıyı izleyen ekipler, şüphelilerin R.T., ve S.M., olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmada şüpheli R.T., ve S.M'yi Yenişehir ilçesinde olaydan 3 saat sonra yakalandı.
Gözaltına alınan R.T., ve S.M., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.(DHA)Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2022-11-04 23:10:56
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