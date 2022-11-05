Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 323 oldu



Gıyasettin TETİK, Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Gurbet-Husret Altun çiftinin katılımı ile 323'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1160 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. 6 yıl önce dağa kaçırılan oğulları Hikmet için Hakkari´nin Yüksekova ilçesinden gelen Gurbet-Husret Altun çifti de evlat nöbetine katıldı. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı, 323'e çıktı. Oğlunun 6 yıl önce kaçırıldığını belirten baba Husret Altun, "Benim oğlum Başkale'de çobandı. Onu 6 yıl önce kaçırdılar. Benim oğlum gelirse ben memleketime gideceğim. Ben oğlumu PKK'dan HDP'den istiyorum. Benim ciğerim yandı, kimsenin ciğeri yanmasın. Ne gece ne de gündüz ben yatamıyorum. Ben buradan gitmiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA

2022-11-05 13:55:47



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