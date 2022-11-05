Midibüs şoförünün durakta öldürülmesinde 1'i azmettirici 3 gözaltı



Gıyasettin TETİKBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'a dün akşam Muş'tan yolcu getirdikten sonra durakta beklerken silahlı saldırıda yaşamını yitiren midibüsün sürücüsü Muhammed Mehdi Balkaya (50) memleketi Muş´ta toprağa verildi. Balkaya'nın ölümüyle ilgili azmettirici olduğu belirtilen M.E.'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 3´e çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa karayolu üzerindeki Seyrantepe köprülü kavşak çıkışındaki yolcu durağında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Mehdi Balkaya, 21 SV 222 plakalı şehirlerarası yolcu midibüsüyle Muş'tan yola çıktı. Akşam saatlerinde Diyarbakır şehir merkezine gelen midibüsün şoförü Balkaya, yolcu durağında durdu. Şoför Balkaya, durduğu sırada R.T., ve S.M.´nin silahlı saldırısına uğradı. Balkaya kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Balkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Balkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen Balkaya yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER 3 SAAT SONRA YAKALANDI

Polis, olayın olduğu yol kenarında kontrollü olarak trafik akışını sağlarken, bölgede inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, cadde üzerinde ve çevredeki iş yeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelendi. Yaklaşık 2 saatlik kamera kaydından 10 farklı açıyı izleyen ekipler, şüphelilerin R.T. ve S.M., olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmada şüpheli R.T., ve S.M.'yi Yenişehir ilçesinde olaydan 3 saat sonra yakaladı. Polis, Balkaya cinayetinin azmettiricisi M.E.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Balkaya'nın silahlı saldırıda öldürülmesi olayında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 3'e çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Muhammed Mehdi Balkaya yönetimindeki midibüsün durağa gelişi ve olay sonrası yolcuların paniklemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TARLA SULAMA HUSUMETİ

Adli tıpta yapılan otopsinin ardından Muhammed Mehdi Balkaya´nın cenazesi yakınları tarafından alındı. Kara yolu ile Muş´a götürülen Balkaya'nın cenazesi, merkeze bağlı Arpayazı köyünde yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Balkaya ile şüpheliler arasında geçen yıl tarla sulaması nedeniyle tartışma yaşandığı, aralarında çıkan silahlı kavgada bir kişinin yaralandığı öne sürüldü. Tarafların geçen nisan ayında barıştıkları belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Burak EMEK

2022-11-05 17:17:30



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