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        Haberler Gündem Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'nde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama

        Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'nde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama

        Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'nde görevli F.K, bir iş insanından aldığı rüşvet parasını aracına koyarken suçüstü yakalandı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı S.A. da gözaltına alındı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 05:45 Güncelleme: 03.11.2023 - 05:45
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        Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'nde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama
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        Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K'nın, kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden bir iş insanı, polise başvurdu.

        SUÇÜSTÜ YAKALANDI

        Bunun üzerine çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonda; seri numaraları alınmış paraları iş insanından alan F.K'yı, paraları aracına koyarken suçüstü yakaladı.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan F.K. emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden sorumlu olan S.A. da gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphe, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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