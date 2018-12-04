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Ergani ve Eğil'i ilk kez ziyaret ettiğini ve hayran kaldığını dile getiren Karayel, "Doğal güzellikle tarihi değerler iç içe geçmiş. Mevsimin güzelliği de buna eklenince sanat harikası görüntüler ortaya çıkıyor. Çok keyif aldık. Bölgemizin gezilecek, görülecek, keşfedilecek tarihi, doğal güzellikleri var. Bunların açığa çıkarılması ve tanıtılmasını çok önemli buluyoruz." diye konuştu.