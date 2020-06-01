Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilerek "yeni normal"e geçişin başladığı ilk günde Hasanpaşa Hanı ve tarihi Ongözlü Köprüde hizmet veren kafe, çay bahçesi ve kahvaltıcı gibi işletmeler kapılarını müşterilerine açtı.Vatandaşın sağlığını korumak için alınan tedbirler kapsamında işletmeler, gelen müşterilere dezenfektan uygulayıp maske veriyor. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleştirilen masalarda, çalışanlar da maske takarak hizmetlerini sunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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