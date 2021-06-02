Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi kırsalında titiz çalışmalar neticesinde tespit edilen 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu" başlattı.Operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin yanı sıra hassas burunlu jandarma narkotik köpekleri de yer alıyor.Şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon kök kenevirin tespit edilerek imha edildiği operasyon kapsamında bölgede uyuşturucu imal eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Belirlenen 26 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.Operasyon devam ediyor.