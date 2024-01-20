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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Diyarbakır merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Diyarbakır merkezli 2 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen "Paydos" adı verilen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:07
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        'Paydos'ta 12 gözaltı!
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        Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen "Paydos" operasyonunda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik takip sonucu sosyal medyada kariyer platformlarından mağdurlarla tanışıldığını, bunlardan kamuda iş ve terfi vaadiyle para alındığını tespit etti.

        Çalışmada, haksız kazançların farklı hesaplara yatırıldığı, farklı hesaplara havale edilerek "türbülans yöntemi" adı verilen yöntemle paranın izinin kaybettirildiği ve elde edilen paraların ATM'lerden çekildiği ortaya çıktı.

        Şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır ve İzmir'de eş zamanlı "Paydos" adlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

        Aramalarda, ele geçirilen cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler ve banka kartlarına el konuldu.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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