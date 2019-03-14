Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, bazı miting meydanlarında şahsına yapılan söylemlere ilişkin kendi twitter hesabından açıklama yaptı. Eker, "Son günlerde sosyal medya ve bazı miting meydanlarında “Fransa tarımına katkı sağlandığı ve Fransa’dan hayvan ithal edildiği için şahsıma madalya verildiğine” dair asılsız söylemler karşısında açıklama yapma zorunluluğum doğmuştur" ifadelerini kullandı.



Eker açıklamasında 23 Haziran 2011'de Paris'te yapılan G20 Bakanları toplantısına işaret ederek sözkonusu toplantıda G20'nin tarihinde ilk kez 'tarım, açlık, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, gıda krizleri, ülkelerin arz ve talep dengelerinin tespit edilmesi ve sağlanması için bir sistem oluşturulması'na yönelik konuların masaya yatırıldığını ifade etti.

"TARIM EYLEM PLANI'NA YAPILAN KATKILARDAN ÖTÜRÜ"

Eker, açıklamasında kendisine verilen sözkonusu nişanın verilmesinin sebebinin Fransa tarımına katkı yapılmış olması veya Fransa'dan hayvan ithalatı yapılmış olması değil; dünyada tarımsal üretim ve verimliliğin geliştirilmesi, tarımsal piyasa bilgilerin paylaşımı ve şeffaflığın sağlanması ve açlıkla mücadele amacıyla ilk kez hazırlanan "Gıda Fiyatlarındaki Dalgalanmalar ile Mücadele ve Tarım Eylem Planı"nın kabul edilerek onaylanması sürecine yapılan katkılar olduğunu kaydetti.







