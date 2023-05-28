Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Diyarbakır Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Diyarbakır seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Diyarbakır Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 75.40 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:25 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.4 oldu. Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 583.441 oyla yüzde 71.45 - Recep Tayyip Erdoğan: 233.094 oyla yüzde 28.55 aldı. Diyarbakır 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 583.441 oyla yüzde 71.45

Recep Tayyip Erdoğan: 233.094 oyla yüzde 28.55

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 651.793 oyla yüzde 71.96 - Recep Tayyip Erdoğan: 239.827 oyla yüzde 26.48 oy oranı elde etmişti.

