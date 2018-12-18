Diyarbakır'ın Hani ilçesi Kalaba Yolu Turalı mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı takibi sırasında çıkan çatışmada, 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurlarından Nazım Tuncer (34),kaldırıldığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

DHA'da yer alan habere göre evli ve 2 çocuk babası olan polis memurunun Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde çiftçilik yapan babası Mehmet Tuncer (61) ve anne Ayşe Tuncer'e (60) şehadet haberi, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz ve Banaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar tarafından verildi.

Şehit polis memuru Nazım Tuncer'in annesi Ayşe Tuncer.

"ÜÇ OĞLUM DAHA VAR VATANA FEDA OLSUN"

Şehit polis memuru Nazım Tuncer'in cenazesi bugün Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Uşak'a getirildi. Şehidin eşi Sevilay Tuncer ile kızları Azra Tuncer (8) ve Berra Tuncer (6) de aynı uçakla geldi. Uşak Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, burada babası Mehmet Tuncer, annesi Ayşe Tuncer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal tarafından karşılandı. Şehidin annesi Ayşe Tuncer, gelini Sevilay Tuncer'e sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anne, oğlunun tabutu meslektaşlarının omzunda alana taşınırken, "Ben seni böyle mi karşılayacaktım? Üç oğlum daha var. Onlar da vatana feda olsun" diyerek feryat etti. Vali Funda Kocabıyık, şehit polisin annesini sarılarak, teselli etmeye çalıştı. Vali Kocabıyık'ın gözlerinin dolduğu görüldü.

SOYLU: İNTİKAMINI ALACAĞIZ

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Soylu, şehidin eşi Sevilay Tuncer'e başsağlığı dileyerek, "Allah sabır versin, Allah mekanını cennet etsin, intikamını alacağız" dedi. Bu sırada Tuncer Ailesi'nin metanetli bir şekilde dik durduğu görüldü. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve şehidin öz geçmişi okundu.

BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDI

Şehidin cenazesi daha sonra araç konvoyu eşliğinde, polis eskortu ile baba evinin bulunduğu Banaz'ın Kızılhisar köyüne getirildi. Şehidin cenazesi baba evinin önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Alınan helallikten sonra şehit polis memuru Tuncer'in cenazesi, Kızılhisar Yeni Cami'ye götürüldü. Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir'in öğle namazının ardından kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, salavatlar eşliğinde cenaze arabasına taşındı. Şehidin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

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