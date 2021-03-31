Diyarbakır Surları'ndaki restorasyonu tamamlanan tarihi Mardinkapı yerine takıldı

Satın aldığı adaya yaptırdı... Siz bir de yakından görün

AA

Diyarbakır Surları'nın birçok dönemine tanıklık eden yüzlerce yıllık kapılarının restore edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda geçmişte kente giriş yapılan surun ana kapılarından Mardinkapı'nın restorasyonu, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün uzman restoratörlerince titizlikle sürdürülen işlemlerin sonucu tamamlandı.

Mardinkapı uzman kişilerin gözetiminde vinç yardımıyla restorasyonu yapılan alandan alınarak, yerine takıldı.

Monte işlemi tamamlanan kapıda Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt ve Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç incelemede bulundu.

Koç, AA muhabirine, surlarda bütüncül olarak projeler çerçevesinde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, surların özgün ve mimari dokusunun bütünleyicisi olan kapılarını da restorasyondan geçirdiklerini bildirdi.

Mardinkapı'nın aşırı tahribata uğradığını, bu nedenle önceliği bu kapıya verdiklerini belirten Koç, 3 gün süren montaj sürecinden sonra kapının yerine takıldığını aktardı.

Kapıdaki özgün motiflere bağlı kalarak geleneksel yöntemlerle restorasyonun tamamlandığını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Mardinkapı çok işlek bir kapı. Vatandaşların gün içerisinde sürekli kullanıyor. Çalışma kapsamında vatandaşlar sonucu gördükleri zaman çok memnun olduklarını gözlemledik. Diyarbakır turizmine katkı sunmanın ve kalenin özgün mimari unsurunu tamamlamanın gururunu duyuyoruz. Diğer kapıları da çalışmaları bittikten sonra özgün kaledeki yerlerine takıp vatandaşlarımıza ve turizme kazandıracağız."

- Vatandaşlar "Mardinkapı Şen Olur" türküsüyle halay çekti

Restorasyon ve monte edilme işlemi tamamlanan Mardinkapı'dan geçen vatandaşlar, yapılan çalışma hakkında yetkililerden bilgi alırken, bazıları da "Mardinkapı Şen Olur" türküsü eşliğinde halay çekti.

Vatandaşlardan Lorin Aydın, Mardinkapı'nın restore edilmesiyle güzelleştiğini dile getirdi.

Mardinkapı'nın türkülerde yer aldığını belirten Aydın, "Kapının restore edilmesinden dolayı çok memnunuz ve kapıyı beğendik. Restorasyon çalışmasında emeğe geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.