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Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Mardinkapı'nın restorasyonu tamamlandı

Binlerce yıllık geçmişe sahip, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nda yer alan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Mardinkapı yerine monte edilecek.

Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Mardinkapı'nın restorasyonu tamamlandı
AA

Diyarbakır Surları'nın birçok dönemine tanıklık eden yüzlerce yıllık kapılarının restore edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda geçmişte kente giriş yapılan ve bir süre önce yerlerinden sökülen surun ana kapılarından Mardinkapı'nın restorasyonu, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün uzman restoratörleri tarafından titizlikle sürdürülen işlemlerin sonucu tamamlandı.

Mardinkapı uzman kişilerin gözetiminde vinç yardımıyla restorasyonu yapılan alandan alınarak, yerine takılacak.

Urfakapı ile müze envanterinde bulunan Yenikapı ve İçkale'den sur içine açılan Küpelikapı'nın ise restorasyon işmeleri devam ediyor.

- Tarihi kapı 2 bin 740 kilogram ağırlığında

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır Surları'nın özgün kapılarının restorasyonuna yönelik çalışmaları geçen yıl kasım ayında başlattıklarını söyledi.

Surların 4 önemli kapısının bulunduğunu dile getiren Koç, bu kapıların en önemlilerinden olan Urfakapı ve Mardinkapı'nın özgün kapı kanatlarının yerinde korunduğunu belirtti.

4,5 ay süren çalışma sonucu Mardinkapı'nın restorasyonunun tamamlandığını ifade eden Koç, "Demir kapı kanatlarının naklini gerçekleştirdik. Montaj işlemlerine başladık. Yarın montaj işlemi tamamlandıktan sonra kapıyı yerinde görme şansını yakalamış olacağız." diye konuştu.

Kapının orjinal olduğunu, üzerindeki motifler ve desenler birebir korunarak sadece eksik ve çürümüş olan kısımların yüzde 30'luk bölümünün tamamlanmasına gidildiğini aktaran Koç, ağırlığının 2 bin 740 kilogram olduğunu, üzerindeki ana ahşap blokun ise 120 kilogram ağırlığında olduğunu bildirdi.

Koç, tarihi kapının yarın restore edilmiş haliyle yeniden turizme kazandırılmış olacağını kaydetti.

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