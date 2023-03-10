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2023 Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları: Diyarbakır TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu!

Diyarbakır müstakil ve hisseli arsa kura çekilişi için heyecan dorukta. Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen kura çekimlerine kaldığı yerden devam ediliyor. Toplu Konut İdaresi deprem bölgesine öncelik verileceğini duyurmuştu. Bunun ürerine 10 Mart Cuma yani bugün Diyarbakır'da arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Diyarbakır'da 3000 müstakil arsa hak sahibini bulmuş olacak. Peki Diyarbakır TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? TOKİ Diyarbakır arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte Diyarbakır TOKİ canlı yayın izleme ekranı

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  • Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ sosyal konut arsa başvuruları 10 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen arsa kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Diyarbakır müstakil ve hisseli arsa kura çekilişleri 9 Mart'ta gerçekleştirilecek. Peki Diyarbakır TOKİ arsa kura isim listesi belli oldu mu? TOKİ Diyarbakır arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte Diyarbakır TOKİ canlı yayın izleme ekranı
  • Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    Diyarbakır TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. TOKİ konut amaçlı arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubeleri üzerinden tamamlandı. Müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen arsa kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Diyarbakır’da müstakil ve hisseli arsa kuralar bugün çekiliyor. 
  • Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    DİYARBAKIR TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Diyarbakır kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI
  • Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ arsa kura sonuçları da konut kura çekiliş sonuçlarının kontrol edildiği gibi öğrenilebilir. Bunun için ilk başvurmanız gereken yer e-Devlet toki.gov.tr duyurular sayfasıdır. Bu yöntemin haricinde TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayından da izlenerek öğrenilebilir. YouTube TOKİ resmi kanalı takip edilebilir.

    BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    DİYARBAKIR TOKİ ARSA KURALARI ÇEKİLİYOR!

    10 Mart 2023 Cuma bugün Diyarbakır TOKİ arsa kura çekimi yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'da 3000 müstakil arsanın hak sahibi belli olacak.

    TOKİ DİYARBAKIR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ
  • Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    DİYARBAKIR TOKİ ARSA KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?

    Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.
  • Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
  • Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ ARSALARI KAÇ METRE KARE?

    Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.
  • Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ ARSA FİYATLARI NE KADAR?

    İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.
  • Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    ARSA VE İŞ YERİ ÖDEME PLANI

    Arsa: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.
  • Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları 2023: Şanlıurfa TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    İş yeri: 350 bin liradan başlayan tutarlar için 2633 liradan başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanacak.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış bilgi paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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