AA

"Diyarbakır, Türkiye'nin en önemli spor merkezlerinden biri olacak"



- Beş yıl önce terör örgütünün kazdığı hendeklerle tahrip ettiği Diyarbakır, Türkiye'nin en önemli spor şehirlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor - Kentteki spor yatırımlarının en önemli meyvelerinden biri, 23 Nisan Pazar günü koşulacak Uluslararası Sur Yarı Maratonu olacak - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu: "Sporun birleştiriciliğinde hem ülkemizin hem de dünyanın spora gönül verenlerini 23 Nisan'da Diyarbakır'da buluşturmak istiyoruz" - "Hedefimiz hem kentimizi tanıtmak hem dünyaya açmak hem Diyarbakır ve Sur'un güzelliklerini paylaşmak hem de sporla bunu taçlandırmak" - "İlk defa paylaşmak istiyorum. Gençlerin ve çocuklarımızın özellikle sporu sevmeleri adına bir buz pateni pisti ve antrenman alanlı kapalı spor salonu yapacağız" - "Türkiye'nin 2023'e doğru kutlu yürüyüşünde Diyarbakır, tarihin kendisine verdiği sorumlulukla bölgesinin bir merkezi olacak"

Terör örgütü PKK'nın 2015 yılında açtığı hendekler ve hain eylemleriyle zarar verdiği Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Sur İhya Projesi"nin ardından yepyeni bir çehreye büründü. Peygamberler ve sahabeler şehri olarak da anılan Diyarbakır şimdi de uluslararası spor etkinlikleri ve yeni tesis yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli spor şehirlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

130 asırdır akan bir nehir, 33 medeniyet, bir şehir; Diyarbakır...10 bin yıl öncesine dayanan geçmişi ile insanlık tarihinin birçok "ilklerine" tanık olmuş, 639 yılında İslam'la şereflenmiş ve o tarihten beri hep İslamiyeti yaşamış kadim bir kent...

Beş yıl önce terör örgütünün kazdığı hendeklerle tahrip ettiği bu kadim şehir şimdilerde yenilenen yapısı, restore edilen tarihi mekanları, millet bahçesi ve sporla yepyeni bir çehreye kavuşmuş durumda. Kentteki spor yatırımlarının en önemli meyvelerinden biri ise 23 Nisan Pazar günü koşulacak Uluslararası Sur Yarı Maratonu olacak. İnsanlık tarihinin önemli merkezlerinden biri olan ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO korumasındaki Sur beldesinde hem elit atletlerin hem de halk koşusunun yapılacağı atletizm şenliği gerçekleştirilecek.

- "Sporun birleştiriciliğinde hem ülkemizin hem de dünyanın spora gönül verenlerini 23 Nisan'da Diyarbakır'da buluşturmak istiyoruz"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Uluslararası Sur Yarı Maratonunu 23 Nisan'da Diyarbakır Sur'da gerçekleştireceğiz. Sur insanlık tarihinin ortak bir mirası. Binlerce yıllık geçmişin bugüne kadar gelen şahidi. UNESCO korumasındaki bir beldemiz. Şu an 2 tane eserimiz var UNESCO koruması altında Sur'da. Diyarbakır'da insanlık tarihinin en eski yapılarından biri olan 5800 metre uzunluğunda 82 burçla tamamlanan ve Diyarbakır'ı tarihi çepeçevre çeviren bir surlar var. Tabii onun hemen yanında Hevsel bahçelerimiz var. O da UNESCO koruması altında. Surdaki kazılar ve bugün yapılan çalışmalar arkeolojik olarak 10 bin yıllık bir geçmişe uzandığını gösteriyor. 33 medeniyet var Sur'da bugüne kadar. Biz Sur'u ve Diyarbakır'ı her yönüyle tanıtmak Diyarbakır'ın güzelliklerini Dünyayla buluşturmak, bir yandan da sporun birleştiriciliğinde hem ülkemizin hem de dünyanın spora gönül verenlerini 23 Nisan'da Diyarbakır'da buluşturmak istiyoruz. Bu perspektifte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde spora verdiği önem çerçevesinde gençlerimizin spor buluşmasında ayrı bir özellikte amacımız."

- "Hedefimiz hem kentimizi tanıtmak hem dünyaya açmak hem Diyarbakır ve Sur'un güzelliklerini paylaşmak hem de sporla bunu taçlandırmak"

Diyarbakır'ın Türkiye'de genç nüfusu en fazla olan kent olduğunu kaydeden Vali Güzeloğlu, geçmişte şehirden çok yetenekli atletler ve sporcular çıktığını bugün de Türkiye'nin markası olan önemli sporculara sahip olduğunu vurguladı. Güzeloğlu, "İnanıyorum ki bu buluşma (Uluslararası Sur Yarı Maratonu),Diyarbakır'da sporun ve atletizmin kitleselleşmesine, bir yaşam felsefesine dönüşmesine ve özellikle her yanıyla yeni şampiyonlar yetişmesine katkı sağlayacak. Yani bir bütün olarak aslında birden çok amacı hedefliyoruz; hem kentimizi tanıtmak hem dünyaya açmak hem Diyarbakır ve Sur'un güzelliklerini paylaşmak hem de sporla bunu taçlandırmak... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanında zaten biz böyle bir çabayı sergiliyoruz. Ama bu gerçekten çok önemli bir organizasyon ben bunun gerçekleşmesindeki çok büyük katkıları nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Diyarbakır bir spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Yakın gelecekte Diyarbakır'ın adını sporda çok daha fazla ve başarılı şekilde duyacağız"

Diyarbakır'da göreve başladıkları andan itibaren, sporun yaygınlaşması ve gençlerin sporla buluşması adına özel bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Vali Güzeloğlu, "Gerek spor kulüplerinde gerek amatör spor branşlarında gerekse lisanslı sporcu sayısında yüzde 300'lere varan bir artış söz konusu. Ama yeterli görmüyoruz. Bizim amacımız bütün gençlerimizin sporda buluşması. İl genelinde spor altyapısını güçlendirmek fiziksel anlamda bunu iyileştirmek için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bugün gerçekten Diyarbakır bir spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Gerek tesis sayıları gerekse spor altyapıları gerekse de sporcuların sportif başarıları... Bunu daha öteye taşıma arzusundayız. Gençlerimizin sporla buluşmasının, sporun kardeşliğinde kucaklaşmasının, özellikle hayata hazırlanmalarında, başarılı olmalarında, karşılıklı saygı ve sevgiyi içselleştirip bir yaşam felsefesi haline dönüştürmelerinde çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Yakın gelecekte Diyarbakır'ın adını sporda çok daha fazla ve başarılı şekilde duyacağız." şeklinde konuştu.

- "İlk defa paylaşmak istiyorum. Gençlerin ve çocuklarımızın özellikle sporu sevmeleri adına bir buz pateni pisti ve antrenman alanlı kapalı spor salonu yapacağız"

Diyarbakır halkına ve Türkiye'ye de bir müjde vererek şehirde kısa süre içerisinde önemli bir spor tesisini hayata geçireceklerini söyleyen Güzeloğlu, "İlk defa paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'ın spor altyapısına belki de çok özel bir katkımız, armağanımız olacak. Gençlerin ve çocuklarımızın özellikle sporu sevmeleri adına bir buz pateni pisti ve antrenman alanlı kapalı spor salonu yapacağız. Çocuklarımızın Diyarbakır gibi genelde sıcak bir iklimde, aynı zamanda hem sporla hem eğlenceyle buluşmalarını sağlayacak bir tesisi inşallah hayata geçireceğiz." diye konuştu.

-"Türkiye'nin 2023'e doğru kutlu yürüyüşünde Diyarbakır, tarihin kendisine verdiği sorumlulukla bölgesinin bir merkezi olacak"

Kentin geniş bulvarları, caddeleri, yeşil alanları, sosyal ve spor donatılarıyla artık bir huzur şehri olduğunun altını çizen Hasan Basri Güzeloğlu, sözlerini söyle sürdürdü:

"Diyarbakır bugün bir diyarı huzur. Her köşesiyle her yanıyla çok güzel bir şehir. İmarı ve altyapısı Türkiye'nin bir çok şehrinde olmayacak kadar sağlıklı bir şehir. Geniş bulvarlarımız, caddelerimiz, yeşil alanlarımız, sosyal ve spor donatılarımız bütün olarak Diyarbakır'da yaşamı keyifli kılıyor. Güvenli ve huzurlu bir şehir. Terör örgütü PKK ve uzantılarının geçmişte yaşattığı acılar bugün halkımız tarafından çok net görülüyor. Bu ihanet örgütü ve uzantıları Diyarbakır halkı tarafından da kesinlikle vicdanlarında da hukukun önünde de mahkum ediliyor. Artık Diyarbakır huzuru hak eden ve huzurla yaşamak isteyen bir şehir olmak istiyor. Biz ekonomik ve toplumsal kalkınmayı sosyal yönden gelişmeyi Diyarbakır'ı daha iyi ve güzele taşımayı Diyarbakırlılarla gerçekleştiriyoruz. Onlara da sizlerin aracılığıyla çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün projelerimize hem destek veren sahip çıkan hem de bunları savunan bir irade sergiliyorlar. İnşallah Türkiye'nin 2023'e doğru kutlu yürüyüşünde Diyarbakır, tarihin kendisine verdiği sorumlulukla bölgesinin bir merkezi olarak ama aynı zamanda Türkiye'nin uluslararasılaştırılmasında bölgeyi Orta Doğu ve dünyaya açan bir büyük kapı olarak bu misyonunu yerine getirecek."

Diyarbakır'da çok önemli sanayi yatırımlarının devam ettiğini yeni projelerle şehre önemli katkılar sağladıklarını anlatan Vali Güzeloğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni dönemde başlattığımız tekstil ihtisas organize bölgesi, lojistik organize bölgesi, 2. organize sanayi bölgesi. 2 yeni gıdaya dayalı ihtisas organize bölgesi hayvancılık besi organize bölgesi gibi yatırımlar 2 yıl içerisinde 48.400 küsur net sigortalı istihdamı getirecek. Altını çiziyorum, yuvarlak bir rakam söylemiyorum. Bu bir hesaplanmış ve kesin taahhütleri alınmış rakamlardır. Bunlara ek olarak Diyarbakır'da bugün devam eden Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Projesi'nden sonra en büyük sosyal ve toplumsal dönüşüm projesi olan Silvan projesi var. 8 baraj ve 23 sulama projesinden oluşuyor. Proje şu anda çok hızlı gidiyor. Proje kapsamındaki barajlarımızın aşağı yukarı Silvan Barajı dışındaki hepsi tamamlandı. Silvan Barajı'nda da yüzde 60'lardayız. Bu proje bittiğinde 235 bin hektar alan yani 2 milyon 300 bin dönüm sulanacak. Bu öyle bir rakam ki Türkiye'de ilk defa Diyarbakır sulanabilir bütün alanlarını sulayan bir şehir olacak. Dicle'nin bereketli sularıyla verimli Mezopotamya'nın toprakları buluştuğunda ortaya çıkacak üretim ve hasılat Diyarbakır'ı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli ve en büyük üretim merkezi haline dönüştürecek. Diyarbakır şu an itibarıyla Türkiye'nin tarımsal üretiminde ve bütün üretim modlarında ve ürün miktarlarında ilk 5'te yer alıyor. Ama bununla dünya çapında bir merkez olacağız. Bunun getirisi doğrudan 300 bin kişilik bir istihdam kırsal üretim alanlarında ve gıda sanayine dönüşecek."