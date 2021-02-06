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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu yetim çocukları ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti
AA

Vali Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu tarafından daha önce Van, Bursa ve Antalya'da uygulanan ve yetim ailelerin ihtiyaçlarının tespiti, giderilmesi ile takiplerinin hedeflendiği proje, "Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor" sloganıyla kentte de hayata geçirildi.

Proje kapsamında daha önce farklı ailelere ziyarette bulunan Vali Karaloğlu ve eşi merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde oturan Kaplan ailesinin evine misafir oldu.

- Çocuklarla oyun oynadı

Eşini geçen yıl kasım ayında kaybeden 3 çocuk annesi Şükran Kaplan ve çocuklarla sohbet eden Karaloğlu ve eşi, çocuklarla oyun oynadı, ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Karaloğlu çifti, yeni doğan Nisanur bebeğe de altın taktı.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabında, "Bir kimse sırf Allah rızası için yetimin başını okşarsa elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır. Hadisi Şerif. Yetimlerimiz bize yüce Allah'ın emanetleri. Yetimlerimize ulaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Projeyle iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında Sevim Karaloğlu tarafından 16 Temmuz 2020'de yapılan toplantı ile çalışmalarına başlanan proje, birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülüyor.

Projede, yoksulluk ve eğitimsizliğin ortadan kaldırılması, önleyici çalışmalarla suç işleme ve suça yönelme oranlarının düşürülmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi, yetim çocuklara eğitim hayatları boyunca destek olunarak yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor.

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