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Diyarbakır ve Batman'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği gerçekleştirildi

Diyarbakır ve Batman'da "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Diyarbakır ve Batman'da
AA

Diyarbakır'da otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla Sümerpark'ta başlayan yürüyüş, Anıtpark'ta sona erdi.

Yürüyüşte, "Hayatı paylaşmaya engel yok", "Otizm hastalık değil, farklılıktır", "Otizmliyim hayatın içindeyim", "Otizmin farkındayız, onların yanındayız" ve "Otizmi fark et, kabul et bizimle yürü" yazılı dövizler taşındı.

Anıtpark'ta yürüyüş yapanları karşılayan Vali Münir Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte farkındalık yaratmak için yürüyüş etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Otizmin eksiklik olmadığını belirten Karaloğlu, otizmli çocuklardan erken teşhis, özel eğitim ve toplumsal farkındalığı artırmaları halinde yarın dünyayı değiştirecek dahilerin çıkabileceğini kaydetti.

Bazı bilim insanlarının otizmli olduklarının söylendiğini aktaran Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Otizmli yavrularımızın farklılıklarını fark eder ve farklılıklarına uygun davranırsak yaşadıkları topluma daha faydalı bireyler haline getirebiliriz. Engellilere yönelik ülkede son 18 yılda çok önemli aşamalar kaydedildi. 2005'e kadar ülkede engelli yasamız yoktu. 2005 yılında engeller hakkında yasa çıkarıldı. Engellilerin eğitilmesi, istihdamı ve işe yerleştirilmeleri konusunda çok önemli gelişmeler oldu. Otizmli yavrularımız ve ailelerimiz bilsin ki biz her zaman onların yanlarındayız."

- Batman

Batman'da Öğretmenevi önünde bir araya gelen otizmli birey ve aileleri de "Renkli eller otizmin farkında, ya siz?", "Ötekileştirme değil yaşam merkezi istiyoruz" ve "Yanımda ol benimle yürü" yazılı döviz ve balonlarla davul zurna eşliğinde Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan Vali Hulusi Şahin, "Başka ülkelerde ve şehirlerde de örneklerini gördüğümüz güzel bir yaşam merkezini en kısa sürede, başta otistik bireylerimiz olmak üzere tüm özel gereksinim duyan bireylerimize sunacağız." dedi.

Bunun bir farkındalık etkinliği olduğunu anlatan Şahin, "Nasıl gözümüzün rengi bireyden bireye değişiyorsa, toplumumuzda otistik bireyler de var. Onlar bizim bir parçamız ve onlara hayatı kolaylaştırmak da bizim görevimizdir. Bunun için de elimizden geleni inşallah yapacağız. Vatandaşlarımızı, özel ihtiyaç, gereksinim duyan tüm bireylere yeterli ilgiyi göstermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Otizmli Barış Gayretli ise otizmde erken tanı ve yoğun özel eğitimin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Otizmli bireye sahip ailelerin çocuklarının sağlığına, eğitimlerine ve geleceklerine dair endişelerinin olduğunu bildiren Gayretli, şunları kaydetti:

"Bunların başında da 'Benden sonra çocuğuma ne olacak' kaygısı gelmektedir. Özellikle pandemi sürecinde bu endişeler katlanarak artmaktadır. Bizler otizmli bireye sahip aileler olarak artık bu endişelerle yaşamak istemiyoruz. Çocuklarımızın rahat bir nefes alabileceği, eğitim, spor, oyun ve sosyal yaşam ihtiyacını karşılayabileceği yaşam alanlarına olan ihtiyaç kendini iyice hissettirmiştir. Bu anlamda güzel şehrimiz Batman'da bir yaşam merkezinin kurulması özel gereksinimli tüm bireyler ve ailelerine verilebilecek en anlamlı hediye olacaktır."

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