Diyarbakır ve Mardin'de kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı

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AA

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Diyarbakır kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.

Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde uygulamalarını sürdürüyor.

Araçları ve sokağa çıkan vatandaşları durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı.

Kentte daha önce yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Sur ilçesinde de sessizlik hakim oldu.

Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar, sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Kent genelinde olduğu gibi Diyarbakır-Şanlıurfa ile Diyarbakır-Elazığ kara yollarında da araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu görüldü.

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin temizlik ekipleri kentteki sokak ve caddelerde dezenfekte işlemi yürütüyor.

- Mardin

Mardin'de de sokağa çıkma kısıtlaması ile tarihi cadde ve sokaklar boş kaldı.

Başta tarihi Kasımiye Medresesi ile Kırklar Kilisesi'nin de yer aldığı cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim. Polis ekipleri, kent genelinde uygulama gerçekleştiriyor.

Kentte insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu gözlendi.

Fırın çalışanları, ekmekleri araçlarla sokak arasındaki evlere ulaştırıyor.