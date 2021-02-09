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Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kalkınma ajansı desteğiyle 1 milyar 97 milyon lira ekonomiye kazandırıldı

Karacadağ Kalkınma Ajansının desteklediği projelerle 12 yılda Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 milyar 97 milyon lira ekonomiye kazandırıldı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kalkınma ajansı desteğiyle 1 milyar 97 milyon lira ekonomiye kazandırıldı
AA

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2009'dan bu yana Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın ekonomik ve sosyal kalkınması adına önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bölgenin gelişmesine yönelik projeksiyonlar oluşturduklarını, stratejiler geliştirdiklerini ifade eden Maral, bunu da yereldeki bütün paydaşlarla iş birliği yaparak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Maral, "Buna göre tasarladığımız 2014-2023 yıllarını kapsayan bölge planımız var. 10 yıllık periyotta bölgenin dinamikleri, fırsatları ve atılabilecek adımlar belirlendi. Bu plan doğrultusunda çalışma sürdürürken yatırım destek mekanizmalarını da etkin olarak işletiyoruz." dedi.

- "1212 projeye 2020 yılı fiyatlarıyla 779 milyon lira kaynak aktarıldı"

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kurdukları yatırım destek ofislerinin bulunduğunu anlatan Maral, ofislerde yatırım ortamının iyileştirilmesi adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.Maral, danışmanlık hizmeti kapsamında girişimcinin iş fikrinin olgunlaştırılması, yatırımcıların bölgeye davet edilmesi, bölgenin detayları ve fırsatlarının anlatılması, yatırım kararı verilmişse bürokratik engellerin aşılması noktasında destek sunduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçemiz var. Bakanlığın uyguladığı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı var. O çerçevede hibe veya yenilikçi finansman destekleri araçlarını kullanarak destekler veriyoruz. Geçen yıldan bu yana pandemi sürecini yaşıyoruz. Geçen yıl bu nedenle tasarladığımız bazı çalışmaları gerçekleştiremedik ama bir noktada da strateji değişikliğine gittik."

Maral, salgın sürecinde "Kovid dayanıklılık" adında bir program uyguladıklarını, salgının etkilerinin erken dönemde görülmesiyle sektörlerin olumsuz etkilenmesini önleme adına bütün kurumların üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştığını kaydederek, bu sorumluluk duygusuyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içerisinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Bakanlığın 26 kalkınma ajansı bünyesinde bu programın uygulanmasına öncülük ettiğini, kendilerinin de programı uyguladıklarına işaret eden Maral, özellikle Kovid-19 ile ilgili programda tedarik zincirlerinin aksamasına neden olan tıkanıklıkları giderme adına acil ihtiyaçları çözüme kavuşturmaları gerektiğini ifade etti.

Maral, sorumluluk alanındaki Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın ekonomik ve sosyal kalkınması adına önemli projeler yürüttüklerini aktararak, "Ajansımızın kurulduğu 2009 yılından bu yana 1212 projeye 2020 yılı fiyatlarıyla 779 milyon lira kaynak aktarılmış, yararlanıcıların eş finansmanıyla 1 milyar 97 milyon lira ekonomiye kazandırılmıştır." diye konuştu.

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