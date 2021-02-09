Diyarbakırda 2 aile arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Katip Muazzez, salgın ve kış nedeniyle beslenmekte zorlanan kedilerin umudu oldu

AA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Solmaz Mahallesi'nde 2 ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çınar Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.