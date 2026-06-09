Diyarbakır’da bir bankaya ait 2 ATM kurşunlandı

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre özel bir bankaya ait yan yana 2 ATM’ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla 5 el ateş edildi.

ATM'ye gelen müşterilerin kurşun izlerini fark etmesiyle durum polise bildirildi. Ekipler, ATM’lerin çevresinde inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.