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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır’da bir bankaya ait 2 ATM kurşunlandı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır’da bir bankaya ait 2 ATM kurşunlandı

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde özel bir bankaya ait yan yana 2 ATM'ye silahlı saldırı düzenlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 13:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Diyarbakır'da 2 ATM kurşunlandı

        Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre özel bir bankaya ait yan yana 2 ATM’ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla 5 el ateş edildi.

        ATM'ye gelen müşterilerin kurşun izlerini fark etmesiyle durum polise bildirildi. Ekipler, ATM’lerin çevresinde inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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