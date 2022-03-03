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Diyarbakır’da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bismil ilçesinde bir evde yapılan aramada 18 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ele geçirildi. Konuyla ilişkili 4 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır’da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı
Evden cephanelik çıktı
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İHA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde elinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduran şahısları tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bismil ilçesinde bir eve icra edilen operasyonda 15 adet 7,65 milim ve 3 adet 9 milim çapında toplam 18 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet şarjör ele geçirildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak, ele geçirilen tabanca ve şarjörlere el konulduğu, yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtilirken halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceği ifadelerine yer verdi.

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