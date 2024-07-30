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        Haberler Gündem Diyarbakır’da hasta yakınlarının buz şişeleri ve bıçakla saldırdığı 2 sağlık çalışanı yaralandı

        Diyarbakır’da hasta yakınlarının buz şişeleri ve bıçakla saldırdığı 2 sağlık çalışanı yaralandı

        Diyarbakır'da baş ağrısı şikayetiyle ambulans çağıran bir hastanın yakınları, tartıştıkları sağlık çalışanlarına buz şişeleri ve bıçakla saldırdı. Olayda 2 sağlık çalışanı yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 22:55 Güncelleme: 30.07.2024 - 22:55
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        Sağlıkçılara saldırı: 2 yaralı
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        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kişinin şiddetli baş ağrısı ihbarı üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi Kontrol Komuta Merkezi tarafından adrese ambulans yönlendirildi.

        Hasta yakınları, olay yerine gelen sağlık ekiplerine ‘ilk müdahaleyi burada yapmayın, hastaneye götürün’ diyerek tepki gösterdi.

        YARALANDILAR

        Sağlık çalışanlarının ilk müdahaleyi yapmaları gerektiğini söyleyince, hasta yakınları buz şişeleri ve bıçaklarla saldırdı. Olayda Z.B. ile E.T. isimli erkek sağlık çalışanları, çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yaralı sağlık çalışanları, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Z.B. ile E.T., darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Diyarbakır
        #Kayapınar
        #haberler
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