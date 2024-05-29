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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır’da kapısı çalınıp dışarıya çıkan şahıs göğsünden vuruldu

        Diyarbakır’da kapısı çalınıp dışarıya çıkan şahıs göğsünden vuruldu

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde evinin kapısı çalınıp dışarıya çağrılan şahıs, göğsünden silahla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 01:05 Güncelleme: 29.05.2024 - 01:05
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        Kapısının önünde vuruldu
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        Diyarbakır'ın Çarşı Mahallesi’nde evindeyken kapısı çalınıp dışarıya çağrılan B.Y. (72), kapıya çıktığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. B.Y., göğsünden ve kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        B.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Hani Devlet Hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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