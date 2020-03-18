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Diyarbakır’da polis olası bir katliamı önledi!

Diyarbakır polisi husumetli olduğu aileye saldırı yapacağı öne sürülen şahısların bulunduğu aracı Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan kavşakta durmaya çalışırken kısa süreli bir silahlı çatışma yaşandı. Şahıslar dur ihtarına uymayıp havaya ateş ederek olay yerinden kaçmaya çalışsalar da polis zanlıları kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı

Diyarbakır
HABERTURK.COM

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, olay akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan bir AVM önünde yaşandı.

Husumetli oldukları aileye saldırı yapılacağı haberini alan Diyarbakır polisi, aracı durdurmaya çalıştığı esnada araç içerisinde ateş açılınca polis de ateş ile karşılık verdi.

Polis aracın lastiklerine ateş edip aracı durmaya çalıştıkları esnada, araç içerisinde bulunanlar hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşmaya çalıştılar.

Polis kısa süre içerisinde zanlıları gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

 

 

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