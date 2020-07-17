AA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütünün talimatları doğrultusunda bazı derneklerin bünyesinde örgütsel faaliyet yürüttüklerine dair bilgi elde edilen ve bu yönde haklarında tanık beyanları bulunan şüphelilerin kent ve bölgede gerçekleştirdikleri eylem ve faaliyetlerin deşifresine yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski DBP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 28 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Gökkan ile 22 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasıyla ilgili çalışma sürüyor.