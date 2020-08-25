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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde iki aile arası silahlı kavga: 3 ölü 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Göçlü Konak Mahallesi ile Serin Mahallesinde köylüler arasında çıkan silahlı kavgada 3 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır
İHA

Olay, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi ve Serin Mahallesi arasında meydana geldi. Köylüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Kavgayla birlikte çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda 112 sağlık ekibi sevke edildi. Silahların konuştuğu kavgada ilk belirlemelere 3 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.

Jandarma, köyde güvenlik tedbirlerini alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattığı öğrenildi.

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