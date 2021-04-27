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Diyarbakırlı kadınlar 65 yaş üstü kronik hastalara ramazan menüsü hazırlıyor

Bağlar Aile Destek Merkezinde kişiye özel pişirilen iftar yemekleri yine kadınlar tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Koordinatör Arzu Çetin: "Burada yapılan tamamen gönül işi. Herkes kendi anne ve babasına yemek hazırlar gibi sevgi ve özveriyle katkı sunuyor"

Diyarbakırlı kadınlar 65 yaş üstü kronik hastalara ramazan menüsü hazırlıyor
AA

Diyarbakır'da Bağlar Aile Destek Merkezindeki (ADEM) usta öğreticiler ve kursiyerler ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara diyetisyen gözetiminde iftar menüsü hazırlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, kadınların sosyal hayatta daha aktif olması ve meslek edinmesi amacıyla hizmet veren merkez, ilçedeki vatandaşlara da destek sunuyor.

Bağlar Kaymakamlığına bağlı faaliyet yürüten merkezde usta öğreticiler ve kursiyerler, 65 yaş üstü kalp, tansiyon, kolestrol ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan ihtiyaç sahiplerinin ramazanı sağlıklı geçirmeleri için beslenme programı hazırladı.

Aile hekimlerinden alınan bilgiler doğrultusunda kişiye özel hazırlanan program kapsamında kadınlar günlük belirledikleri menüyü diyetisyen eşliğinde hazırlayıp kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.

Kadınlar tespit edilen 10 kişi için hazırladıkları sağlıklı iftar menüsünü talep gelmesi halinde daha da yaygınlaştırmak istiyor.

- "Burada yapılan tamamen gönül işi"

Bağlar ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, salgın döneminde hayatı eve sığdırmak için online destek programlarının yanı sıra diyetisyen, psikolog ve spor eğitmenleri ile de kadınlara desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

Merkezdeki diyetisyen ile ramazan ayına özel bir çalışma başlattıklarını ve kişiye özel iftar menüsü planladıklarını ifade eden Çetin, "İlçemiz ihtiyaç sahibi halkımızın yoğunlukta olduğu bir alan. Burada yalnız yaşayan 65 yaş üstü amcalarımız ve teyzelerimiz var. Kimi şeker kimi tansiyon hastası. Bu kişilere özel iftar menüleri hazırlayıp, diyetisyen gözetiminde pişirip, kapılarına götürüyoruz." dedi.

Çetin, ayrıca beslenme tarzına göre çavdar, yulaf ve kepek ekmeklerini de Bağlar Kaymakamlığı aracılığıyla temin ettiklerini belirterek, "Burada yapılan tamamen gönül işi. Herkes kendi anne ve babasına yemek hazırlar gibi sevgi ve özveriyle katkı sunuyor." diye konuştu.

- "Her menüyü ayrı ayrı ve özenle hazırlıyoruz"

Diyetisyen Pınar Zengin de ADEM bünyesinde menüyü kişilerin yaşına, cinsiyetine ve sağlık durumuna göre hazırladıklarını anlattı.

"Örneğin tansiyon hastası bir birey için yaptığımız yemeğe tuz ve baharat katmıyoruz. Diyabet hastası için de karbonhidrata dikkat ediyoruz." diyen Zengin, hazırlanan yemeklerin önceden tespit edilen yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesiz, salgından dolayı evde kalmaları yönünde tedbir uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldığını aktardı.

Zengin, daha çok ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmaya özen gösterdiklerini dile getirerek, "Aile hekimlerinden sağlık durum bilgilerini aldık. Buna göre menü planladık. Günde en az 4 ya da 5 menü hazırlıyoruz. Her menüyü ayrı ayrı ve özenle hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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