Diyeti ihmal eden çölyak hastalarında kanser riski

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Diyeti ihmal eden çölyak hastalarında kanser riski

Prof. Dr. Sezikli, çölyak hastalığının yalnızca diyetle tedavi edilebildiğini, diyetini ihmal eden hastalarda çeşitli kanser hastalıkları görülebileceğini söyledi

Diyeti ihmal eden çölyak hastalarında kanser riski
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, Çorum Çölyak Derneğince Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen "Çölyak" konferansında yaptığı konuşmada, çölyak teşhisi konulan kişilerin hayat boyu diyet yapmak zorunda olduğuna işaret etti.

HER 100 KİŞİDEN BİRİ ÇÖLYAK HASTASI

Türkiye'de her 100 kişiden birinde çölyak hastalığının görüldüğüne işaret eden Sezikli, çölyaklıların glüten içermeyen ürünlerle beslenmesi gerektiğini vurguladı.

Çölyak hastası olsun ya da olmasın bireyin glüten tüketmeden sağlıklı bir ömür sürebileceğine dikkati çeken Sezikli, "Çölyak, buğdayın fazla tüketildiği bölgelerde bizim gibi toplumlarda daha sık görülüyor. Anne sütünün kısa süre kullanılması, bir sürü hastalıkta olduğu gibi çölyakta da önemli. Çocuklarımızı emzirmeyi erken bırakmak, bu tür rahatsızlıklara daha erken yakalanmaya sebep oluyor. Ek gıdalara erken başlamak da çölyağa neden olabiliyor." dedi.

Çölyak hastalığının genellikle çocukluk çağında tanı konulan bir hastalık olduğunu ancak ileri yaşlarda da tanı konulabildiğinin altını çizen Sezikli, "1 yaşından 90 yaşına kadar tanı konulabiliyor. 75 yaşında tanı koyduğum hasta biliyorum. O yaşa kadar bir şekilde saklanmış, tanı konulmamış. Çocukluk çağında şikayetler çok daha belirgin. İshal, büyüme, gelişim bozukluğu, karın şişliği gibi belirtiler var ama yetişkin çağda çok daha zor tanı koymak. Çok gizli çölyaklarımız var. Yetişkin yaşlarda başka şikayetlerle bize gelmesinden ve hekimin aklına gelmemesinden kaynaklı geç tanı konulabiliyor." diye konuştu.

ÇÖLYAK ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA DA ENGEL

Çölyak hastalığının eşlerin çocuk sahibi olmasına da engel olabileceğini anlatan Sezikli, "Evlenmiş, yıllarca çocuk sahibi olamamış çiftler var. Testlerde hiçbir sorun bulunmuyor ama bir çölyak testi yapıyorsunuz, hastalık çıkıyor. Diyetine uyuyor, tamamen normal bir hayata sahip oluyor. Tekrarlayan düşükler yapabiliyor ya da psikolojik rahatsızlıklara neden olabiliyor. Ağır ilaç vermeden, ağır ameliyat geçirmeden diyetle düzelebilen onlarca şikayet var" ifadelerini kullandı.

Sezikli, çölyak hastalarının diyete eksiksiz uyması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Diyet yapmıyorum, sağlık şikayetim de yok' diyen hastalarımız oluyor. Diyet yapmaktan bıkmış hastalarımız var. Zor bir süreç ama maalesef diyet yapmadığınızda sadece bu iş demir eksikliği anemisiyle, kemik erimesiyle kalmıyor. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki çölyak hastaları diyet yapmazsa orta ve uzun vadede vücuttaki belirli kanserlerde belirgin artış oluyor. Çölyak hastasıysak çocuklarımız, kendimiz için uzun vadede bu tür rahatsızlıklara yakalanmamak için 'diyet yapmıyorum' seçeneğini kullanmamamız lazım. İyiyseniz diyete devam edin. Diyet yapıp düzelmiyorsanız, diyete uymuyor olabilirsiniz."

Konferansın ardından Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, çölyak hastası çocuklarla glütensiz pasta kesti.

Programda ayrıca, çölyak hastası öğrencilere yarıyıl hediyesi verildi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Koca: SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz
SAĞLIK Bakan Koca: SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz
Potasyum açısından zengin olan besinler
SAĞLIK Potasyum açısından zengin olan besinler
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı!
SAĞLIK ABD'den göz damlası uyarısı: Kullanmayın
Fazla yalnız kalmak beyne fonksiyonlarına zarar veriyor! Unutkanlık yapıyor!
SAĞLIK Uzun süre yalnız kalmanın beyinde yol açtığı ...
Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri...
SAĞLIK Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor?
Eğer çekilecekse 20'lik dişlerimiz neden çıkıyor? Sebebi atalarımıza dayanıyor
SAĞLIK Eğer çekilecekse 20'lik dişlerimiz neden var?
Kaslar bu şekilde daha çok çalışıyor! Yanlış yapıyormuşuz!
SAĞLIK Kaslar bu şekilde daha çok çalışıyor!
Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı: Evde kolayca yapabileceğiniz Frambuaz sirkesi ile göz kamaştırın! - Saç bakımı
SAĞLIK Tek malzeme ile yıpranmış saçların doğal ilacı!
Neden sigara bağımlısı oluyoruz? İşte bağımlılığın ardında yatan nedenler
SAĞLIK Neden sigara bağımlısı oluyoruz?
Bu çaylar hem lezzetli hem de mineral deposu! Kışın kendinizi soğuklardan koruyun!
SAĞLIK Soğuk havaların vazgeçilmezi olan kış çayları: Her ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.