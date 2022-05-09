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Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

Her bir besinin günlük beslenmeye ve vücuda farklı faydası var. Kivi, sarımsak, biberiye, keten tohumu, yoğurt, mercimek, kabak, balık, yulaf, yeşil çay ve su gibi besinlerin yağ yakımını hızlandırmanın yanı sıra birçok hastalığa karşı da bağışıklığı güçlendirdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, "Özellikle kilo vermek isteyenler için ideal özelliklere sahip bu besinlerin ne miktarlarda tüketileceği kişilerin yaş ve sağlık durumlarına göre değişebilir. Bu nedenle beslenme ve diyet uzmanına danışılması ve yapılan kontrollere göre kişiye özel bir besin programının oluşturulması oldukça önemli" açıklamasında bulundu

HABERTURK.COM
  • 01
    Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, birbirinden farklı 11 besinin vücuda olan etkilerini ve nasıl tüketilmeleri gerektiğini anlattı.
  • 02
    Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

    Kivi

    İçinde bol miktarda vitamin bulunduran kivideki C vitamini, antioksidan özelliğiyle vücudu korur. Düzenli tüketildiğinde kalp hastalıklarından kanser ve obeziteye kadar birçok sorunda etkili olduğu da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. En önemli yararı ise yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığa karşı etkili olmasıdır. Ara öğünlerde de tatlı ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 adet orta boy kivi tüketilebilir.
  • 03
    Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

    Sarımsak

    İçeriğindeki allilik sülfitler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak, aynı zamanda tümör hücresinin çoğalmasını baskılayan enzimleri uyarır ve kandaki kolesterol düzeyini azaltır. Sarımsağın en iyi bilinen etkisi ise kolesterolü düşürmesidir. İçerisindeki selenyum sayesinde kalbi de koruyor.
  • 04
    Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

    Yoğurt

    Kalsiyum kaynağı olması dışında probiyotik içeriği açısından da zengindir. Bağırsak sağlığını korur, yağ yakımına destek olur, tansiyonu düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir, diş ve kemik sağlığını destekler, kolesterolü dengeler ve tatlı isteğinin önüne geçilmesine yardımcı olur. Yoğurdun evde mayalanıp, özellikle protein bulunmayan öğünlerde yemeklerin yanında birer kâse tüketilmesi faydalıdır. Bu sayede kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi sıkıntıların önüne geçmek ve tokluk süresini uzatmak mümkündür.
  • 05
    Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

    Yulaf

    Yulaf lezzetli, hazırlaması pratik ve vücudumuzu gün içinde ihtiyaç duyacağı A vitamini, B1, demir, çinko, folik asit gibi birçok besin maddesine sahip bir besleyicidir. Lif içeriği oldukça yüksektir. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Bağırsakta şişkinlik yaptığı için uzun süre tok tutucu özelliğe sahiptir. Yoğurda ya da süte katarak lezzetlendirilebilir.
  • 06
    Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

    Mercimek

    İçeriğinde zengin nişasta ve bitkisel proteinler barındıran mercimek, potasyum içeriği sayesinde hipertansiyonu düşürür, kalp hastalığı riskini azaltır. Zengin lif içeriği sayesinde tok tutar ve kilo kaybına yardımcı olur. Yemeği ve çorbası yapılabileceği gibi, haşlayıp salatalara katılarak da tüketilebilir.
  • 07
    Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

    Kabak

    Kabak; düşük kalorisi, yüksek lif içeriği ve bağırsak çalıştırıcı özelliği ile zayıflamak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir besindir. Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Zeytinyağlı yemeği yapılabilir, fırında pişirilebilir ya da çiğ olarak salataların içinde tüketilebilir. Miktar sınırlaması olmadan özgürce yenebilecek bir besindir.
  • 08
    Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

    Balık

    Omega3 deposu balık, özellikle mevsiminde tüketildiğinde içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine destek olur. Bağışıklık sistemini korur, zekâ gelişimine fayda sağlar, kalp sağlığını ve kemikleri güçlendirir, hücreleri onarır, diyabet riskini azaltır. Bu nedenle özellikle mevsiminde haftada 2 kez tüketilmesi faydalı olur. En ideal pişirme yöntemi fırınlamadır.
  • 09
    Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

    Keten tohumu

    Yüksek lif, omega3, B kompleks vitaminleri ve E vitamini içeren keten tohumu, müsilaj etkisi sayesinde kabızlığı önlüyor. Dolayısıyla keten tohumu tüketimi, kilo verme sürecini hızlandırır. Göbek ve basen bölgesindeki yağların kısa süre içinde yakılmasına yardımcı olur. Ayrıca birçok hastalığın tedavisinde kullanılan şifalı bir tohumdur. 1 bardak suyun veya 1 kâse yoğurdun içine taze öğütülmüş olarak eklenip 30 dakika beklendikten sonra tüketilebilir.
  • 10
    Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

    Biberiye

    Gıda ürünlerinin muhafazası için kullanılan biberiyenin bilimsel pek çok çalışmada; cilt, akciğer, mide, meme, yumurtalık, rahim ve kolon kanserleriyle lösemi riskini düşürdüğü gösterilmiştir. Bağırsaktaki yağı emmeden atması özelliğiyle zayıflamaya olumlu etkisi olurken, yüksek kolesterolün de düşmesine yardımcı olur. Etlerin üzerine serpilerek kullanılabilir. Ayrıca iki tatlı kaşığı çekilmiş biberiye yaprağı demliğe konup, 400 ml suyla 10 dakika bekledikten sonra süzülüp tüketilebilir.
  • 11
    Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

    Yeşil çay

    Antioksidan değeri sayesinde kanser riskini düşürür, vücut direncini yükseltir. Ayrıca Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklarda da riski düşürücü etkisi vardır. Kalp sağlığını korur, yağ hücrelerini harekete geçirerek yağ yakımına yardımcı olur. Hamileler, böbrek ve hipertansiyon hastaları hariç gönül rahatlığı ile gün içinde yeşil çayı bal, limon veya tarçın ile tatlandırarak tüketmek mümkün.
  • 12
    Diyetin vazgeçilmez 11 besini!

    Su

    Düzenli ve yeterli su tüketimi; vücutta birçok sorunun aşılmasına katkı sağladığı gibi sağlıklı ve zinde yaşamın da olmazsa olmazı. Yeterli tüketilmediğinde vücut yorgunluğuna, zihinsel fonksiyonların gerilemesine neden olur. Yağ yakımında ve kas yapımında su tüketimi hayati bir göreve sahiptir. Yetişkin bir kişi için günlük su ihtiyacı kg başına 30 ml olmalıdır.

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