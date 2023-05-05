HIZLI DİYETLERE ALDANMAK

Hızlı bir şekilde 10 kilo kaybetmenizi sağlayacak bir diyete başlıyorsunuz ancak kaçırdığınız birkaç nokta var. İlki, vücudunuza almanız gerekenden daha az kalori alırsanız vücut aldığı tüm kaloriyi depolamak için metabolizmayı yavaşlatır çünkü hayatınızın tehlikede olduğunu ve yiyeceklerin kısıtlı olduğunu düşünür.Sizi daha çok yaşatmak için enerjisini en az şekilde kullanılır.

Ancak diyelim ki kısa bir sürede istediğiniz kiloya ulaştınız ancak bu da kalıcı olmaz. Vücut, sağlıksız verdiği kiloları geri alacak ve muhtemelen daha da yavaşlayan bir metabolizma ile uğraşmak zorunda kalacaksınız.