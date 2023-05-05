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Diyette sıklıkla yapılan bu hatalar kilo kaybını yavaşlatıyor

Diyet sırasında yapılan bazı hatalar, kilo vermenin yavaşlamasına hatta durmasına neden oluyor. Bu durum, kişinin motivasyonunu düşürdüğü gibi diyetin işe yaramadığı yönünde yanlış bir algı yaratıyor.

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  • Diyette sıklıkla yapılan bu hatalar kilo kaybını yavaşlatıyor

    HIZLI DİYETLERE ALDANMAK

    Hızlı bir şekilde 10 kilo kaybetmenizi sağlayacak bir diyete başlıyorsunuz ancak kaçırdığınız birkaç nokta var. İlki, vücudunuza almanız gerekenden daha az kalori alırsanız vücut aldığı tüm kaloriyi depolamak için metabolizmayı yavaşlatır çünkü hayatınızın tehlikede olduğunu ve yiyeceklerin kısıtlı olduğunu düşünür.Sizi daha çok yaşatmak için enerjisini en az şekilde kullanılır.

    Ancak diyelim ki kısa bir sürede istediğiniz kiloya ulaştınız ancak bu da kalıcı olmaz. Vücut, sağlıksız verdiği kiloları geri alacak ve muhtemelen daha da yavaşlayan bir metabolizma ile uğraşmak zorunda kalacaksınız.
  • Diyette sıklıkla yapılan bu hatalar kilo kaybını yavaşlatıyor

    GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEMEMEK

    Kilo vermek bir süredir ve en önemlisi sağlıklı kilo vermektir. İlk haftadan 10 kilo vermek gibi büyük ve yanlış beklentilere girmek, diyet motivasyonunuzu düşürebilir. Kilo kaybının miktarı kişiden kişiye göre değişir ve kendinizi başkalarıyla kıyaslamak sadece diyeti bırakmanıza neden olur.
  • Diyette sıklıkla yapılan bu hatalar kilo kaybını yavaşlatıyor

    HİÇ ARA ÖĞÜN YAPMAMAK

    Bilinçsizce atıştırmak belinizde yağlanma yaparken, dikkatli bir şekilde ara öğün yapmak tam tersini yapabilir. Günde birkaç ara öğün yapan kişilerin açlığı kontrol etme ve kilo verme olasılıkları daha yüksektir. Ara öğünler, özellikle protein açısından zenginse, metabolizmanızı yüksek viteste tutmanıza yardımcı olur.
  • Diyette sıklıkla yapılan bu hatalar kilo kaybını yavaşlatıyor

    KAHVALTIYI ATLAMAK

    Kahvaltıyı atlamak, kalorileri azaltmanın basit bir yolu gibi görünse de günün geri kalanında sizi acıktırabilir. Bu, iş yerinde planlanmamış atıştırmalara ve öğle yemeğinde çok büyük bir porsiyon yemeye yol açarak kalori sayımlarının artmasına neden olabilir. Ancak protein ve lif açısından yüksek kahvaltılar, gün boyunca açlığı azaltabilir.
  • Diyette sıklıkla yapılan bu hatalar kilo kaybını yavaşlatıyor

    AZ SU İÇMEK

    Bu, düzeltilmesi en basit diyet hatalarından biridir. Kalori yakmak için su şarttır. Susuz kalmanıza izin verirseniz, metabolizmanız yavaşlar ve bu da daha yavaş kilo kaybı anlamına gelir. Bu yüzden her  ana öğün ve ara öğüne bir bardak su eklemeyi deneyin.
  • Diyette sıklıkla yapılan bu hatalar kilo kaybını yavaşlatıyor

    ATIŞTIRMALIKLARI GÖRMEZDEN GELMEK

    İki öğün arasında yediğiniz bir hurma veya birkaç lebleli göze küçük gelebilir ancak onların da bir kalorisi vardır. Diyet sırasında tüketilen her şey diyete dâhildir ve kalori olarak sayılmalıdır. 

    Özellikle bir diyetisyenden yardım alıyorsanız, ara öğünler için verilen badem, ceviz gibi besinlerin sayı ile verildiğini göreceksiniz.  

    Kaynak: WEBMD

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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