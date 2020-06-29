Dizel araç mı daha iyi benzinli araç mı?

Kişiler, araçlarının benzinlimi dizel mi olması gerektiği hakkında çok düşünmektedir. Dizel araç benzinli araca göre daha az yakmaktadır. Bu sebeple bu özelliği sayesinde kişiler tarafından tercih edilebilmektedir. Eğer çok fazla km yakmıyor iseniz benzinli araçlarda sizin için yeterli olacaktır. Dizel araçların benzinli araçlara göre bir dezavantajı benzinli araçlara göre daha pahalı olmalarıdır.

Benzinli araçlar ve dizel araçların çalışması tamamen birbirinden farklıdır. Benzinli araçlar bobinin ateşlenmesi ile çalışır. Dizel araçlar ise, sıkıştırma ve püskürtme ile çalışır. Benzinli veya dizel araç alırken ilk dikkat edilmesi gereken şey elbette ki bütçedir. Daha sonra arabayı kaç km kullanacağınızdır. Eğer çok fazla km yapabilen bir kişi iseniz dizel araçlar tam size göredir. Çok fazla km yapmıyorsanız benzinli araçları tercih edebilirsiniz.

Dizel ve benzinli araç nedir?

Benzinli araç, pistonun içerisine hem hava hem de yakıt girerek ateşleme yapar. Bu tip araçlara benzinli araç denilmektedir. Dizel araçlar sadece hava ile çalışır. Bu püskürtme yöntemi ile meydana gelir. Benzinli araçlar dizel araçlara göre daha çok yakarlar. Bu yazımızda dizel ve benzinli araç nedir konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise dizel araç ve benzinli araç arasındaki farktan bahsedeceğiz. O halde buyurun bu konuya beraber göz gezdirelim.

Dizel araç ve benzinli araç arasındaki fark

Dizel araç ve benzinli araç arasında farklar bulunmaktadır. Öncelikle çalışması birbirinden çok farklıdır. Benzinli araç hava ve yakıt ile çalışırken dizel araç sadece hava ile çalışır. Dizel araçlar çalışırken fazla gürültüye sebep olurlar. Benzinli araçlar ona göre daha sessiz çalışmaktadır. Dizel araçlar daha masrafsız olmaktadırlar. Çok km’de daha az yakarlar. Dizel araçlarda oluşabilecek arızalar daha pahalı çözüme ulaştırılır. Benzinli araçların malzemesi daha uygun olmaktadır. Benzinli araçların hızlanma seviyesi daha iyi olmaktadır. Dizel araçların bakımı benzinli araçlara göre daha fazla olmaktadır. Bu yazımızda dizel araç ve benzinli araç arasındaki farkı sizlere aktardık. Şimdi diğer merak edilen bir konu bu iki çeşit araç çeşidinin maliyet farkı var mıdır ve ne kadardır? Bu konuyu sizlere elimizden geldiği kadar açıklayacağız. O halde okumaya devam ediniz.

Dizel ve benzinli araba arasında maliyet farklılıkları var mı?

Dizel ve benzinli araba arasındaki maliyet farkları çok sık araştırılmaktadır. Peki, maliyet farkı var mıdır hemen bu konudan bahsedelim ve sizlere gerekli bilgileri verelim. Benzinli araçlar dizellere göre daha uygun fiyatta olmaktadır. Dizel araçlar benzinli araçlara oranla 15-20 milyar daha pahalıdır. Fakat dizellerinde yakıtı benzinli araçlara oranla daha düşüktür. Bu sebeple benzinli araçlar kişiler tarafından daha çok tercih edilmektedir.