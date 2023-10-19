Diziler bu akşam var mı, yok mu? 19 Ekim Perşembe bugün hangi diziler var?
Filistin'in Gazze kentinde bir hastaneye düzenlenen bomba saldırı, dünya genelinde büyük tepki topladı. Milletimizi de derinden üzen elim olay nedeniyle ülkemizde milli yas ilan edildi. Söz konusu yas ilanın ardından 18 Ekim Çarşamba günü dizilerin de yayınına ara verildi. İşte, 19 Ekim Perşembe günü itibariyle dizilerle ilgili son durum...
18 Ekim Çarşamba günü akşamı itibariyle Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. İlgili kararın ardından televizyon yayın akışlarında da birtakım değişikliklere gidildi ve dün akşam 3 dizi yayınlanmadı. Peki, bu akşam hangi diziler var ve hangi diziler yayınlanmayacak?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günleri yayınlanan Aldatmak, Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda ve Kendi Düşen Ağlamaz dizilerinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili ilk haber Kendi Düşen Ağlamaz'dan geldi.
TRT 1'in sevilen dizisi bu akşam ekranlarda yer almayacak.
Yurt genelinde ilgiyle takip edilen dizilerden yeni haberler gelmesi durumunda haberimizde yer alacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLİ YAS KARARINI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.