DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yurt genelinde büyük bir üzüntüye yol açan depremler nedeniyle dizilere ara verildi.



Söz konusu duruma dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak dizilerin önümüzdeki hafta da yayınlanmayacağı, bazı dizilerin ise 20 Şubat itibariyle ekranlara dönmesi bekleniyor.