Prodüktör ve DJ Berç Polat yüzleri gülümsetti. Sokak hayvanlarına mama dağıtan Polat, herkese örnek olmak istediğini ve hayvanları çok sevdiğini dile getirdi.

Geçen sene 'Love Of My Life' şarkısıyla kendini gösteren başarılı DJ, 21 Ağustos'ta çıkaracağı 'Believe In You' şarkısıyla tekrardan müzik dünyasına geri dönüş yapacak.