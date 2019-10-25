Fildişi Sahilli 28 yaşındaki futbolcu Brice Dja Djedje, teknik direktör Samet Aybaba'nın hakkında yaptığı açıklama ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Djedje paylaşımında "Sakin kalıyorum ve size hiç cevap vermiyorum. Benim hakkımda gazetecilere konuşmayın, beni bitirmeye veya benim hakkımda bir şeyler uydurmaya çalışmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz. O yüzden benim hakkımda yanlış bilgileriniz varsa, rica ediyorum konuşmayın" ifadelerine yer verdi.

SAMET AYBABA NE DEMİŞTİ?

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba dün antrenman önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dja Djedje ile ilgili bence kulübün bir yaptırım uygulamasının zamanı geldi. Yönetimimize bunu söyledim. Burası marka. Markayı yüksek tutmak lazım. Eğer yapmazsak başka sorunlar yaşarsınız. Bir daha Djedje'yi bu takımda görmek istemiyorum. Hem saha içinde katkısı olmaması hem de saha dışında disiplinsiz davranışları nedeniyle Djedje'yi artık görmek istemiyorum. İçeride, dışarıda ve antrenman sahasında hem performans hem de davranışla ilgili hareket etmezsek o zaman takım bütünlüğünü sağlayamayız. O arkadaş bundan sonra kendi ile ilgili kararı kendisi verecektir" açıklamasında bulunmuştu.