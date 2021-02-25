Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavili futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteklerini yerine getirmenin yanı sıra kafa olarak da zorlu müsabakaya kendilerini özel olarak hazırlıyor.

Sonuç üretmesine rağmen gol yollarında zorluklar yaşayan Trabzonspor'da, hücum oyuncularının sarı-lacivertliler karşısında bir patlama yapması bekleniyor. Takımın gol ayakları Djaniny ve Ekuban, son 5 haftadır rakip fileleri havalandıramazken, yedek kulübesinde bekleyen Afobe de 7 maçtır golle tanışmadı. Djaniny ve Ekuban, en son ligin 21. haftasında deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçında 1'er gol atmıştı. İki oyuncu da sarı-lacivertli takım karşısında gol hasretini gidermek için mücadele edecekler.

Yedek kulübesinden oyuna dahil olan Afobe ise son olarak 1-1 beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor karşılaşmasında fileleri sarsarak takımına puanı getiren isim olmuştu. 7 haftadır gol yollarında sessiz olan Afobe de şans bulması halinde Fenerbahçe ağlarını havalandırmak isteyen hücum oyuncuları arasında yer alıyor. Bordo-mavililerde Süper Lig'de Ekuban ve Nwakaeme 6 gol atarken, Afobe 4, Djaniny ise 3 gol kaydedebildi.

BAKASETAS EVDE BOŞ GEÇMİYOR

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, Medical Park Stadyumu'nda çıktığı iki maçı da boş geçmedi. Bordo-mavililerin sahasında oynadığı Denizlispor ve Gaziantep FK mücadelelerinde Yunan oyuncu, takımına galibiyeti getiren golleri atmıştı. Bakasetas, bordo-mavili takımın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada gol bulması halinde evinde sahaya çıktığı ilk 3 maçta üst üste skor üretme başarısı göstermiş olacak.

Başarılı futbolcunun, bordo-mavili takıma gelmeden önce de Aytemiz Alanyaspor'un sahasında oynadığı Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü maçlarında da 1'er golü vardı. Ligde 10 golü bulunan Bakasetas, söz konusu gollerin 7'sini Alanyaspor'da, 3'ünü ise Trabzonspor'da kaydetti.