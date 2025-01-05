Djiku'dan taraftara mesaj!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku, galibiyeti değerlendirdi.

"DAHA FAZLA GOL BULABİLİRDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Djiku, "Açıkçası böyle aralardan sonra yeniden maç oynamak zorlu olabiliyor. Bana göre golü hızlı bulduk, kötü başlamadık, iyi devam ettik ama sonrasında maalesef kalemizde bir gol gördük. Kendi oyun prensiplerimizden vazgeçmedik ve fırsatlar bulduk, oyunu domine etmeyi, pozisyonlar bulmayı sürdürdük. Daha fazla gol bulabilirdik ama önemli olan 3 puandı." dedi.

"TARAFTARIN DESTEĞİYLE VARIZ"

Taraftarın tepkisi ile ilgili de konuşan 30 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlar gerçekten bizler açısından itici bir güç. Çok önemliler. Maç devam ederken bazı tepkiler oldu ama şunu söylemek gerekiyor; bizler onların desteğiyle varız. Onların desteği çok önemli. Sezon sonuna dek bizlere destek olmaları çok önemli." ifadelerini kullandı.