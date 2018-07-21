Djurgardens - Hacken maç önü

Djurgardens ve Hacken, 22 Temmuz 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Djurgardens 24 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Hacken 18 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Djurgardens, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Hacken, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 371. İddaa'da Djurgardens kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Hacken kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Djurgardens son haftadaki Hacken müsabasında 1-0 kazandı.

Hacken ise Djurgardens maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Djurgardens, 9 gol attı ve 4 gol yedi.

Hacken, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hacken 5 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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