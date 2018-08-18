Djurgardens - Kalmar düellosu

İsveç Allsvenskan maçında Djurgardens ile Kalmar, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Djurgardens 28 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Kalmar 23 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Djurgardens, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kalmar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 572 kodlu maçı oynayanlar; Djurgardens galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Kalmar galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Djurgardens son haftadaki Kalmar müsabasında 0-2 kazandı.

Kalmar ise Djurgardens karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Djurgardens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Djurgardens, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Kalmar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kalmar, 9 gol atarken 13 gol yedi.

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