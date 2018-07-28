Djurgardens - Sundsvall rakamlar

İsveç Allsvenskan maçında Djurgardens ile Sundsvall, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 27 puanlı Djurgardens 4. sırada bulunuyor, Sundsvall 21 puana sahip ve 7. sırada. Djurgardens, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sundsvall, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 473. İddaa'da Djurgardens kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Sundsvall kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Djurgardens son haftadaki Kalmar müsabasında 0-2 kazandı.

Sundsvall, Göteborg karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Djurgardens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Djurgardens, kendi sahasında 11 gol attı, 5 gol yedi.

Sundsvall ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sundsvall, 10 gol atarken 11 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ