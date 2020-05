DMD hastası minik Asil Efe

AA

Menemen ilçesinde oturan Selvi ve Kader Çevre'nin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen 2 yaşındaki Asil Efe, bir yaşındayken hareket güçlüğü çekmesi üzerine Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.Buradaki tetkiklerde DMD hastalığı teşhisi konulan Asil Efe bebek, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Anne Kader Çevre, tedavisi olmayan bu rahatsızlığın, nadir hastalıklar arasında olduğunu öğrendiğinde çok üzüldü.Bu süreçten sonra hayatını adeta bebeğine adayan anne, yaşıtları gibi ilk adımlarını atıp yürüyebilmesi için oğlunu haftanın 4 günü fizik tedavi merkezine götürdü.Anne sevgisi ve fizyoterapistlerin uyguladığı tedavi sonucu önce adım atmaya başlayıp sonra yürümeyi başaran Asil Efe, tüm DMD hastası çocuklara da umut oldu.- "Asil Efe'nin her haliyle yürümek istediğini hissettim"Anne Kader Çevre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğine DMD teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü, günlerce kitaplardan ve internetten hastalığın tedavi yöntemlerini araştırdığını belirtti.Hastalığın tedavisinin olmadığını öğrenince ikinci üzüntüyü yaşadığını aktaran Çevre, "Ama Asil Efe'nin her haliyle yürümek istediğini hissettim. Çocuğunuzun her geçen gün gözünüzün önünde erimesi çok kötü bir şey. Sonra fizyoterapistlerle konuştum. Asil Efe'nin ayak kaslarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Hemen fizik tedaviye başladık." dedi.Uygulanan 10 aylık tedavinin ardından Asil Efe'nin ilk adımlarını atmaya başladığını, o günü halen unutamadığını anlatan anne Çevre, şöyle konuştu:"Oğlum tedaviye başladığında yerde sürünüyordu. O durumu beni çok üzüyordu, her seferinde ağlıyordum. Ama o azimli bir bebekti. Onun verdiği mücadele benim de hayata tutunmamı sağladı. İlk adım atarken gördüğümde çığlık attım, uzun bir süre inanamadım. Bebeğim yürüdü, artık konuşmak istiyor. İnanıyorum ki onu da başaracak. Ben bebeğimin ölmesini istemiyorum. Bu hastalığın tedavisi konusunda Türkiye'de de gen terapi çalışmalarının bir an önce başlamasını istiyorum."Anne Çevre, ailelerinde sadece eşinin çalışması sebebiyle bebeğinin tedavi sürecinde ekonomik olarak zorluklar yaşadıklarını, bu konuda hayırseverlerden destek beklediklerini aktardı.- "Mucizeyi başardı"Baba Selvi Çevre de eşinin ilgisi ve desteği sayesinde oğlunun ayağa kalkıp yürümeye başladığını dile getirerek, "Eşim benim kahramanım. Oğlumuz ile onun arasında çok farklı bir bağ var. Bebeğimiz ilk adımını atıyorsa annesi sayesinde. O bu süreçte hiç ümidini kaybetmedi." ifadelerini kullandı.Fizyoterapist Sıla Alkin ise Asil Efe bebeğin kendilerine getirildiğinde denge bozukluğu yaşadığı için bağımsız hareket edemediğini söyledi.DMD teşhisi koyulan bebeklerin yürüme olasılıklarının az olduğunu hatırlatan Alkin, "Asil Efe aslında bir mucizeyi başardı. Ona uyguladığımız tedavi sonucu kaslarının güçlenmesini sağladık. İlk adım attığı gün ağladığımı hatırlıyorum. Bu süreçte en büyük katkı Kader hanıma ait. Benim Asil Efe'ye yaptırdığım hareketleri öğrenerek evde bebeğine uyguladı." şeklinde konuştu.