Nobel Barış Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Rus gazeteci Dmitry Muratov da ödüllerden birinin sahibi oldu. İşte Dmitry Muratov ile ilgili bilgiler...

DMITRY MURATOV KİMDİR?

Dmitry Andreyevich Muratov, Rus gazeteci Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmenidir. 1995 ve 2017 yılları arasında gazetenin editörlüğünü yaptı. Novaya Gazeta, Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından "bugün Rusya'da ulusal etkiye sahip tek gerçek eleştirel gazete" olarak adlandırıldı

DMITRY MURATOV'A NOBEL KAZANDIRAN OLAY NEDİR?

2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğüne yönelik verdikleri "cesur" mücadele nedeniyle Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

2021 Nobel Barış Ödülü Filipinli Rappler haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Maria Ressa ve Rus Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dimitri Muratov'a verildi.

Gazetecilerin "ifade özgürlüğü için gösterdikleri cesur mücadeleden" sebebiyle ödüle layık görüldükleri ifade edildi.

Öte yandan Nobel Barış Ödülü'nü kazanması beklenen isimler arasında bu sene çevre aktivisti Greta Thunberg, Belaruslu muhalif siyasetçi ve aktivist Svetlana Tikhanovskaya, Rus muhalif lider Aleksey Navalni gibi isimler de bulunuyordu.