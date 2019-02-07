DNA testi sonrası tutuklanan hemşire: Doğum yapan hastaya tecavüz etmedim

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ABD'nin Arizona eyaletindeki bir bakım kliniğinde kalan, ağır zeka engelli hastanın beklenmedik bir şekilde doğum yapmasının ardından tutuklanan erkek hemşire, tecavüz suçlamasını reddetti.
36 yaşındaki Nathan Sutherland, cinsel saldırı ve savunmasız durumdaki bir yetişkini taciz etmekle suçlanıyor.
29 yaşındaki hasta, 20 yıldır Phoenix kentindeki Hacieanda Kliniği'nde yatıyordu. Aralık ayında bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Sutherland ise doğan bebekle DNA'sının uyuşmasının ardından tutuklandı.
Avukatı Dave Gregan, müvekkilinin yasal sürecin gerektirdiği şekilde yargılanmaya hakkı bulunduğunu söyledi.
Gregan, Sutherland'in suçlamalara karşı koyacağını ve bağımsız bir DNA testi isteyeceğini söyledi.
Zanlı, tutuklanmasının ardından 2012'den bu yana çalıştığı klinikten kovulmuştu.
Klinikte bir erkek çocuğun dünyaya geldiği haberinin ardından polis, klinikteki tüm erkek çalışanlardan DNA örneği toplamışlardı.
Uzun süredir klinikte çalışan personal, kurbanın küçük yaşlarından beri klinikte yaşadığını, doğum başlayana kadar hamile olduğunun fark edilmediğini ve doğum başladığında ambulans çağırıldığını anlattı.
Phoenix Emniyet Müdürü Jeri Williams, klinikte başka kurbanlar da olabileceğini, ancak sağlık durumları yüzünden iletişim kuramadıklarından bunları tespit etmenin çok zor olduğunu belirtti.
Polis başta kurbanın komada olduğunu söylemiş. Ancak daha sonra kadının ailesi, kurbanın seslere tepki verdiğini ve vücudunu biraz hareket ettirebildiğini açıklamıştı.
Ailenin geçen ay yazdığı mektupta "Çok büyük akıl sağlığı sorunları bulunsa da, önemli olan sevilen bir kız çocuğu olmasıdır" denildi.
Sutherland'in bir sonraki duruşmasının 19 Mart'ta yapılacağı açıklandı.
Sağlıklı olduğu belirtilen erkek çocuğunun, Apaçi kabilesinden Amerikan yerlileri olduğu söylenen aileye verildiği bildirildi.
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