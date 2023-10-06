DNA testinde ikizlerin babalarının farklı olduğu ortaya çıkmıştı! Taraflar adliyede kavga etti!

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Veysel bu şartı kabul ederken, Özge bir süre dirense de Betül'ün koştuğu DNA şartını kabul edip Veysel Yurulmaz'dan olduğuna iddia ettiği bebeklerinden DNA testi için örnek alınmasına izin verdi. DNA testi sonuçları ise kimsenin beklemediği bir şekilde çıktı. Sonuca göre ikizlerin babalarının farklı olduğu öğrenildi.

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Betül ve Veysel Yurulmaz çifti, DNA testinin yapılmasının ardından Adliye'ye giderek resmi olarak boşandı. Boşanma sırasında adliyede olan Veysel'in sevgilisi Özge ve Betül arasında adliyeye girmeden önce büyük bir tartışma çıktı. Güvenlik güçleri ise ikiliyi ayırmaya çalıştı. Betül ise Özge'ye, "Yuva yıkanın sonu böyle olur" diye bağırdı

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Sevgilisi Özge'nin kendisini aldattığını öğrenen Veysel, Adliye çıkışında "Nereye gideceğimi bilmiyorum" diye konuştu.

Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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