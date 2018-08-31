Dnepr Mogilev - ALF-2007 karşılaşma önü

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dnepr Mogilev, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü ALF-2007 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. 12 puanlı Dnepr Mogilev 15. sırada bulunuyor, ALF-2007 11 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Dnepr Mogilev, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. ALF-2007, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 335 kodlu maçı oynayanlar; Dnepr Mogilev galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, ALF-2007 galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Dnepr Mogilev son haftadaki ALF-2007 müsabasında 1-2 kazandı.

ALF-2007 ise Dnepr Mogilev maçında 1-2 yenildi.

Dnepr Mogilev, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Dnepr Mogilev, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

ALF-2007, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. ALF-2007, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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