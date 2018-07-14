Dnepr Mogilev - Gorodeya maçı öncesi rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Dnepr Mogilev, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Gorodeya takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:45. Dnepr Mogilev 11 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Gorodeya 8 puanda ve 16. sırada. Dnepr Mogilev, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gorodeya, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 236. İddaa'da Dnepr Mogilev kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Gorodeya kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Dnepr Mogilev son haftadaki Slutsksakhar müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Gorodeya, BATE Borisov karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dnepr Mogilev, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Gorodeya, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gorodeya 3 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.