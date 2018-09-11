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Çifte anlaşma Do&Co'yu uçuracak

Atilla Doğudan'ın sahibi olduğu Viyana merkezli Do&Co, Türk Hava Yolları'ndan sonra British Havayolları ile İberia Havayolları'yla da anlaştı. Şirket Iberia ve Iberia Express'in Madrid kalkışlı uçuşları ile British Airways'in de Londra Heathrow havalimanı kalkışlı kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında 10 yıl ikram ve dağıtım hizmeti verecek

11.09.2018 - 16:03 | Güncelleme:

Türk işadamı Atilla Doğudan'ın sahibi olduğu Viyana merkezli Do&Co, Türk Hava Yolları'ndan ( THY) sonra iki devle daha anlaştı. Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada British Havayolları ve İberia Havayolları'nın yemek ihalesini kazandığını duyurdu. İki ihale de 10 yıllık süreyi kapsıyor.

 NİYET MEKTUBU İMZALADI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada Do&Co Aktiengesellschaft'ın Iberia ve Iberia Express'in Madrid kalkışlı uçuşlarında 10 yıllık ikram ve dağıtım hizmetleri sözleşmesi ile ilgili niyet mektubu imzaladığı kaydedildi. ikram hizmetlerinin 2020 Mayıs ayından itibaren Iberia ve Iberia Express'in Madrid havalimanı kalkışlı kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında ikram ve dağıtım ile ilgili verilecek tüm hizmetleri kapsadığı kaydedildi.

BRITISH AIRWAYS'TE İKRAMLAR 10 YIL DO&CO'DAN

Şirket, British Airways'in de Londra Heathrow havalimanı kalkışlı kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında ikram ve dağıtım ile ilgili verilecek tüm hizmetleri kapsayan, 2020 Nisan ayından itibaren başlamak üzere 10 yıl süreli ikram sözleşmesine ilişkin ihaleyi kazandı.

 

3. HAVALİMANI'NDA THY'YE DE HİZMET VERECEK

THY ile Do&Co, İstanbul Yeni Havalimanı da dahil olmak üzere, ikram hizmeti için yeniden anlaşmıştı. THY ile Do&Co'nun yüzde 50-50 ortaklı Turkish Do&Co adlı bir şirketi bulunuyor. İstanbul'da Eylül 2006'da kurulan şirket, 1 Ocak 2007'de operasyona başladı. Turkish Do&Co başta THY olmak üzere yurt içi ve yurt dışı merkezli hava yolu şirketlerine uçak içi ikram hizmeti veriyor. Şirkette 30 Haziran itibarıyla çalışan personel sayısı ise 5 bin 84 kişiyi buluyor.

HİSSELERİ YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI
KAP'a yapılan açıklamanın ardından Do&Co AG hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kazanarak 510 TL'yi aştı. Hissedeki artış üzerine işlem sırasında devre kesici uygulandı.

 

 

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