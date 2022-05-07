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Haberler Sağlık Doç. Dr. Tuğut: Koronavirüs henüz tam anlamıyla kurtulmuş değiliz
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Doç. Dr. Tuğut: Koronavirüsten henüz tam anlamıyla kurtulmuş değiliz

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, son zamanlarda koronavirüse karşı duyulan korkunun azaldığını ve insanların tepkisizleştiğini belirterek, "Ama biraz daha sabır gerekiyor diye düşünüyorum. Henüz tam anlamıyla kurtulmuş değiliz" dedi

Doç. Dr. Tuğut: Koronavirüs henüz tam anlamıyla kurtulmuş değiliz
Tuğut: Korona henüz tam anlamıyla kurtulmuş değiliz
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DHA

SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, zamanla koronavirüse duyulan korkulun son zamanda azaldığını belirterek, vaka sayılarındaki azalışın tehlikenin geçtiği anlamını taşımadığını söyledi. Doç. Dr. Tuğut, "Koronavirüs dünyada hala insan öldürmeye devam eden bir pandemi olarak kendini gösteriyor. Uzun bir süreçten geçtik. Aynı zamanda artık bilinmezlik korkusu pek çok çalışmalar ve açıklamalarla bilinir hale geldi. Bu sürece hem alıştık hem de çok sıkıldık. Ama biraz daha sabır gerekiyor diye düşünüyorum. Henüz tam anlamıyla kurtulmuş değiliz. Sürekli çeşitli varyantlarla karşılaşıyoruz ve pandeminin tamamen endemiye dönüşmesi için, dünya ülkelerinin gündeminden çıkması gerekir" dedi.

'HATIRLATMA DOZU YAPTIRILMALI'

Kalabalık ve kapalı ortamlarda kurallara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Tuğut, şöyle devam etti: "Dünyadan gelen haberlere baktığımızda bazı ülkelerde tekrar kapanmalar ve yasaklar var. Ülkemiz umarım başa dönmez ve bu durumu yaşamaz. Salgın dünyada etkisini sürdürüyor ve vaka sayılarının düşüşte olması, riskin olmadığı anlamına gelmiyor. Koronavirüs dünyada halen insan öldürmeye devam eden bir pandemi olarak kendini gösteriyor. Bu dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarını göz ardı edemeyiz. Özellikle kapalı alanlarda maske kullanmamak kendimizi riske atmak demektir. Maske konusunda rahatlama sağlayan ülkelere baktığımızda hatırlatma dozu da dahil olmak üzere aşılanma oranın yüzde 80-90 civarında olduğunu görüyoruz. Türkiye’de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş üzerini kapsayan verilere göre aşılama ortalaması yüzde 85 ve birinci doz uygulamasında yüzde 93’lerde. Özellikle riskli gruplar, yaşlılar, kronik hastalar, emziren anneler ve gebeler hatırlatma dozlarını bir an önce yaptırmalı."

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