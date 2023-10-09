Dofer Yapı halka arz kaç lot verir? Dofer katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Dofer Yapı halka arz kaç lot verir? Dofer katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

1 Şurada Paylaş!









SPK tarafından yapılan açıklamaya göre; Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz için onay aldı. Konsorsiyum liderliğini Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin gerçekleştirdiği Dofer Yapı halka arzı talep toplama tarihleri de belli oldu. Peki, Dofer halka arrzı kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...